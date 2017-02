Chumel para el Continente

MEXICALI, Baja California(GH)

La imagen ruda e irreverente que refleja José Manuel Torres, llamado popularmente Chumel Torres, es parte importante de su personalidad; sin embargo, detrás de la ironía y el humor negro sigue estando un simple ingeniero norteño de buenos valores familiares.



Esta faceta es clave para su carrera, ya que asegura el conductor de 34 años, supo construir ideales y formas de ver a la sociedad a partir de su educación en casa, plataforma sólida que lo hace llevar temas que le preocupan a la pantalla.



"Viví en una familia bien bonita con muchos valores, no ma.... Mi familia es como la de los comerciales de la Coca Cola. Mi mamá en paz descanse, era una mujer de decisiones, creía en la democracia, en el voto.



"Tengo tres hermanos y a mi papá, en mi casa me enseñaron a muchas cosas: A respetar a las mujeres, ser buen ciudadano, la religión, la fe y más", platicó el conductor en la presentación oficial de la segunda temporada de su programa "Chumel" en la Ciudad de México.



Aunque ya es conocido en muchos países y goza de popularidad, Chumel sigue teniendo los pies en la tierra, compartió entre risas que las cosas en su casa en Chihuahua no han cambiado y su papá lo hace que sirva la comida y sus bebidas como "simple mortal", dijo además que todo le sigue sorprendiendo como los primeros días, al fin y al cabo es de provincia.



Después de "El pulso de la República" canal de YouTube seguido por millones de personas, Chumel obtuvo la oportunidad de estar en HBO, aunque previamente recibió el ofrecimiento de Televisa para conducir el programa de Arath de la Torre, dijo, parecía que ya estaba escrito su futuro en la cadena llamada también Home Box Office.



En diciembre culminó la primera temporada; ahora, en febrero comienza otra etapa, la cual comenta le sigue causando sorpresas y orientándolo a que va por buen camino.



"Me impactó mucho llegar a Buenos Aires y ver que nos estaban recibiendo como quince medios, me sorprendí que no solo nos veían en nuestro País y nos quedó claro que los temas se tienen que abrir a todo el continente", compartió Chumel a Grupo Healy.



El objetivo básico de esta nueva temporada a diferencia de la otra será la calidad de los invitados, argumentó el ex “youtuber”; serán invitaciones bien pensadas, sobre todo porque busca marcar una línea en las entrevistas.



"Es obvio que no invitaré a Lady Wuu, pero sí me gustaría tener de invitado por ejemplo a Ban Ki Moon (ex secretario de la ONU); será gente que vale la pena escuchar lo que tiene que decir y es que, al final de día, no pretendemos aleccionar con este programa, pero sí queremos que sea uno que sea interesante", compartió el conductor muy centrado especificando el rumbo esencial de su programa.