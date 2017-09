(AP )

Lista de ganadores de los premios Emmy, que se entregaron el domingo en Los Ángeles, en las categorías principales.



1. Serie de comedia: "Veep".



2. Serie de drama: "The Handmaid's Tale".



3. Actor, serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us".



4. Actor de reparto, serie de drama: John Lithgow, "The Crown".



5. Actriz, serie de drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale".



6. Actriz de reparto, serie de drama: Ann Dowd, "The Handmaid's Tale".



7. Actor, serie de comedia: Donald Glover, "Atlanta".



8. Actor de reparto, serie de comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live".



9. Actriz, serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".



10. Actriz de reparto, serie de comedia: Kate McKinnon, "Saturday Night Live".



11. Serie limitada: "Big Little Lies".



12. Actor, serie limitada o película hecha para TV: Riz Ahmed, "The Night Of".



13. Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".



14. Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Nicole Kidman, "Big Little Lies".



15. Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Laura Dern, "Big Little Lies".



16. Película hecha para TV: "Black Mirror".



17. Programa de variedades y comedia: "Saturday Night Live".



18. Reality de competencia: "The Voice".