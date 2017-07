Deleita Mendes a fans en San Diego

SAN DIEGO,California(GH)

El cantante juvenil Shawn Mendes se presentó el viernes por la noche ante miles de entusiasmados fans que abarrotaron el Sports Arena de San Diego, como parte de la gira mundial 2017.



Shawn arrancó los gritos del público cuando apareció en el escenario y empezó a entonar There's nothing holding me back, en medio de un juego de luces de colores.



Ante el alarido del público que también coreaba las canciones, el canadiense agradecía al público las manifestaciones de cariño.



En punto de las 19:30 horas empezó el concierto y durante dos horas deleitó a los chavos de todas las edades, donde tiene a sus más fieles seguidores.



Para terminar su presentación, Mendes entonó Treat you better, lo que acrecentó los gritos de sus fans.



Tras su paso por San Diego, el canadiense seguirá su gira por Arizona y otros estados del Sur y Este de la Unión Americana.



En septiembre estará en la Ciudad de México y después en Australia, Singapur y Hong Kong.