¡La vida misma!

MEXICALI, Baja California(GH)

Con su primer show en forma dejó una buena impresión, Mario Aguilar de armó de las anécdotas más divertidas del día a día de las familias y de la juventud mexicana.



El conocido “Youtuber” que saltó a la fama a través de la plataforma “Vine” se presentó en Mexicali con un recinto casi repleto. Fue en el Centro de Convenciones del Centro Estatal de las Artes donde el ahora cómico en el escenario, se presentó ante alrededor de 1 mil 300 personas.



Con algunos de sus videos proyectándose en dos pantallas a lado del escenario y un grupo de bailarines, Mario Aguilar salió al escenario con un performance musicalizado con la canción de Britney Spears “Baby one more time”.



La gente que asistió, generó empatía con la mayoría de las anécdotas de Mario: Desde la embarazosa de las amigas en el “antro”, la pelea constante con su novio “Juan Ramón”, la clásica fiesta de la primaria con las canciones de “Cómplices al rescate”, y el “Sapito”.



Sin duda lo que más causó furor fue la presencia de la mamá de Mario, en personaje obviamente a través de la voz del cómico hizo reír a la mayoría de los presentes y decir “Ami también me pasó así”. Después de más de una hora y media de hacerlos reír, llegó la hora de partir.“



¡Gracias Mexicali! Mis vecinos hermosos, no hay nada mejor que Baja California, yo soy Mario Aguilar y los quiero muchísimo de todo corazón y espero que no sea la ultima vez que nos veamos, nos vemos en el próximo video”, dijo al final el youtuber para después realizar otra coreografía junto a sus amigos.