Eduardo Yáñez se molesta con reportero y lo agrede

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

#EduardoYañez agrede a nuestro reportero @fuepaco en plena entrevista. Todos los detalles está tarde 4pm/3c por @univision ?? Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 7:46 PDT

El actor Eduardo Yáñez reaccionó de manera violenta ante un reportero del programa “El Gordo y la Flaca”.Un video en la cuenta de Instagram de la emisión muestra el momento en que el reportero le pregunta a Yáñez sobre la situación con su hijo, quien lo señaló por su agresividad y por haberlo maltratado.“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero”, le dijo Yáñez al reportero, quien comentó que trata de ser el vínculo con la gente, pero el actor respondió “eso es mierda, eso lo hacen para que la gente se meta en lo que no les importa”.“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.El actor fue entrevistado a su paso por la alfombra roja de un evento en Los Ángeles.