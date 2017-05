Le gusta que la apapachen

MEXICALI, Baja California(GH)

Una comida familiar, sus nietos corriendo por toda la casa, abrazos y cariños es parte de lo que más disfruta María Sorté de este Día de las Madres.



El hecho de que su mamá ya no esté con ella la pone un poco triste pero la recuerda con mucho cariño y enfoca esa energía en disfrutar con los suyos.



“Me encanta que me apapachen ese día, cabe destacar que no es el único día para honrar a las mamás, hay que disfrutar con ellas siempre”, compartió la actriz.



Sorté dijo que le encanta recibir visitas en casa ese día; aunque a veces acude a sus llamados en las telenovelas dedica su tiempo para disfrutar en su hogar, le gusta mucho esta fecha, asegura, ya que cumple años al día siguiente, así que el festejo se hace al doble.