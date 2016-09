"¡A componer se ha dicho!"

MEXICALI, Baja California(GH)

La carrera deha avanzado tan rápido, que ahora, después de haber estado en el famoso programa de televisión, recibió interesantes invitaciones y lo dejaron inspirado para seguir sus sueños.Las buenas noticias empezaron a fluir: La primera fue su participación en losjunto a Poncho Arocha, la segunda, la grabación de su disco en el estudio de Espinoza Paz y la última, una composición que le hará a un conocido cantante del género regional mexicano.“Me siento pleno como compositor, como cantante, como padre, extrañaba mucho a mi hija la verdad que sí.Si Dios quiere me voy a meter al estudio de Espinoza Paz en Mazatlán., mucha gente se desanima, pero es importante luchar por los sueños, es mi consejo, sí se puede, sí se puede”, dijo muy contento.Talamantes invitó a los lectores a que lo sigan en redes sociales, ya que tiene bastantes sorpresas.Es seguro que Talamantes va como solista, quiere acompañarse con una banda, asegura, quiere trascender como cantante y espera poder lograrlo.En su carrera predominan las letras y las composiciones, el reciente fallecimiento del cantante Juan Gabriel le hizo estremecer , ya que al igual que él demostraba su sensibilidad a través de sus canciones.iba en camino a los premios Bandamax, un amigo me dio la noticia en el autobús, me sentí mal y recordé mucho todo el camino”, dijo el interprete a este periódico.El cantante aprovechó para invitar a los mexicalenses a una presentación que tendrá próximamente en esta ciudad, será con mariachi y con banda en un conocido centro nocturno de la ciudad.•José Talamantes, originario de•Fue integrante de La Banda La Trakalosa de Edwin Luna por algunos meses.•Ganó el premio “Expo Compositores 2015” a nivel nacional.•Quedó como finalista en2016.•Fue invitado a lospara cantar un tema dejunto a Poncho Arocha.•Próximamente graba disco en el estudio de•Un conocido cantante le grabará un tema, está emocionado por la noticia.