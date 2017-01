Diego Luna pone el toque mexicano en los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Diego Luna puso el toque mexicano en la entrega 2017 de los Globos de Oro.



Apareció en el escenario junto a Felicity Jones, su compañera en "Rogue One: A Star Wars Story", para presentar el premio de Mejor Guión.



Luego de dar un saludo en inglés, Luna dijo en español:



"Buenas noches a todos".



Tras presentar a los nominados y mientras abría el sobre con el resultado, Luna también dijo en español:



"Y el Globo de Oro es para..."



Felicity Jones anunció como ganador a Damien Chazelle, por "La La Land"



Aún falta saber si Gael García Bernal, con quien Luna llegó a la entrega 74 de los premios, se lleva el premio de Mejor actor en serie de comedia o musical por "Mozart in the Jungle".