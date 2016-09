La Sonora Santanera le pone ritmo al adiós de Juan Gabriel

(SUN)

La Sonora Santanera acudió al homenaje de Juan Gabriel en Bellas Artes para cantar sus canciones, esas que hace quince años grabaron para un disco hecho a su medida pero que no tuvo la difusión adecuada.



Así lo contaron sus integrantes Arturo Ortiz y Antonio Méndez: "Ahora sacamos del archivo esos arreglos y hoy tenemos la oportunidad de una manera respetuosa de hacerle un homenaje. Sin duda va a vivir en el corazón de todos los mexicanos".



De aquel álbum recuerdan que “El Divo de Juárez” no tuvo el tiempo de tomarse las fotografías para salir en la portada, pero que los felicitó por su trabajo.



"Le vamos a proponer a la disquera retomarlo, sería un placer. Nosotros nos encontrábamos en el hotel y siempre dio muestras de ser una persona muy humana, era muy compartido, muy buena gente y sobre todo talentoso. En una temporada en el Teatro Blanquita convivimos en los camerinos, ahí percibimos su sensibilidad y el gran ser humano que era", recalcó Ortiz.



Además se mostraron contentos que la gente acuda a demostrarle su amor, tal como lo hicieron toda su vida ya que él desde la cuna vino desde abajo y a través de mucho esfuerzo se hizo un grande.



"México está pasando por un momento muy doloroso, es la pérdida de un querido compositor. Pasarán años y la gente seguirá recordándolo con sus canciones; el mejor homenaje al maestro Juan Gabriel es seguir cantando su música y que no se nos olvide tanto a los intérpretes como a la gente que lo quiso y lo apoyó.



"Fue querido por esa sencillez, humildad y personalidad que lo caracterizó. La Única Internacional Sonora Santanera lo extraña y se une a la pérdida, pero lo vamos a recordar con su música; vamos a incluir repertorio de él (en los conciertos) porque es uno de los artistas que nunca va a morir", dijeron.