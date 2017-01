Sonorense le escribe corrido al gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como “intérprete” de lo que la gente del pueblo sufre y siente, el músico y compositor sonorense Salvador Zamora compuso un corrido sobre el problema del aumento a los combustibles y los aumentos que acarrean en productos básicos.



Zamora denominó a su composición “El Gasolinazo (Despierta México)", que compartió a través de su canal de YouTube, donde aparece con el nombre de “Salvattore Zamarini, para hablar sobre las movilizaciones a lo largo y ancho del País.







Zamora expresa que: “Poco a poquito el País se hace pedazos/ hoy despertamos con otro gasolinazo/ estas acciones nos tienen la soga al cuello/ ¿qué más esperas para darte cuenta de ello?



En la trama aborda las promesas incumplidas de la clase política, en el sentido de que no habría nuevos aumentos a la gasolina, y afirma que es necesario “cazar a las ratas”, para cambiar la situación imperante.



“Despierta México ya basta de tanto abuso/ ya no te dejes engañar no seas iluso/ con sus reformas al país están jodiendo, qué más ocupas para actuar yo no lo entiendo”.