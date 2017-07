Un reto apantallante

MEXICALI, Baja California(GH)

"Fate and the Furiuos 8" es sinónimo de un gran reto: Una filmación de esta magnitud como nunca se habría hecho en La Habana, Cuba, un rodaje sobre un gran bloque de hielo en Islandia, sincronizar una escena en las calles de Nueva York, con el común denominador, la velocidad y la adrenalina.



Con un gran suspiro, su director Gary Gray platicó en entrevista exclusiva para LA CRÓNICA cómo es que una película de este tipo no tuvo barreras al momento que entró a su mando.



El conocido creador de películas como "Straight Outta Compton" y de "Italian Job", platicó con este periódico desde Los Ángeles, California, sobre lo ambicioso que resultó todo el concepto para la película, del cual dijo estar satisfecho con su resultado.



Para visualizar este proyecto, Gary Gray se convirtió en un integrante más de "La familia fast and furious", y es que de eso se trata echar a andar la imaginación, él lo sabe perfectamente y nos dijo cuál es su carro predilecto "Claro, me puedo ver en Nueva York, en Manhattan, en uno de los mejores carros, me veo en la escena manejando el impresionante GTX Oldsmobile negro, manejando como el líder de la familia, esa sería la escena donde yo estaría", comentó Gary Gray, director de la película en entrevista vía telefónica.



Aunque la velocidad y escenas repletas de acción por sí solas atraen hasta al más distraído, la conexión que genera esta serie de películas es especial, asegura el director, ya que la audiencia adopta los rasgos de sus personajes y hace empatía con ellos a lo largo de cada edición, motivo que hace que en cada estreno haya un expectativa por el hilo conductor de cada historia.



"Creo que la gente que ha seguido estas películas se siente apegada a ellas por varias razones, entre ellas, que han crecido junto a la familia y con sus personajes, tienen una relación con ellos, han viajado por el mundo junto con ellos y más en esta ocasión, creo que los seguidores aprecian eso en verdad", compartió.



‘CAR CULTURE’ UNE AL MUNDO



Una película de esta magnitud puede unir a personas alrededor del globo con diferentes idiomas y costumbres por un solo motivo: La cultura de los autos, asegura el director.



Los espectadores latinos están fuertemente vinculados con esta saga en particular, compartió Gray.



"La cultura de los carros, en sí, remueve los sentimientos mundialmente y claro, se ven identificados a través de los personajes de esta saga, a lo que me refiero es que, mucha gente puede identificarse con el papel de Michelle Rodríguez, hasta en todo el mundo y en lo que respecta a la comunidad latina, en toda la saga hay referencias hacia esta cultura en particular, marca una pauta sobre la música, personajes, lugares y creo que la comunidad latina aprecia eso ya que no se ve siempre en un filme estadounidense", compartió firmemente.





Ahora que Dom (Vin Diesel, XXX, Riddick) y Letty (Michelle Rodríguez, Avatar, Resident Evil) están casados, que Brian y Mia se han retirado del juego y que el resto del equipo ha sido absuelto, el grupo de trotamundos parece que ha encontrado el camino hacia una vida normal.



Sin embargo, cuando una mujer misteriosa (la ganadora al Óscar Charlize Theron, Mad Max: Fury Road, Snow White and the Huntsman) seduce a Dom, le arrastra de nuevo al mundo del crimen y le convence para que traicione a sus máximos allegados, el equipo tendrá que enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su capacidad hasta límites desconocidos.



UN ELENCO DE LUJO



"La familia" creció para esta edición, eso sin olvidar los icónicos personajes que sin duda otorgan el sello de calidad de "los rápidos y furiosos" como Vin Diesel, Dwayne Johnson "The rock", Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Kurt Russell y la incursión de Charlize Theron y Scott Eastwood.



"Para mí es una experiencia totalmente increíble



porque tuve la oportunidad de trabajar con un elenco de superestrellas, eso sin contar todo lo que pudimos lograr en escenarios diferentes esta vez", argumentó Gray emocionado por esta oportunidad que tuvo.



La cercanía con algunos de los actores y la camaradería fue un "plus", argumentó Gary Gray, ya que ya había tenido lazos de trabajo con algunos actores.



"Para mí fue mucho más fácil trabajar con Vin Diesel (Man Apart, 2003), teníamos una historia juntos, eso también hace que la película y los detalles alrededor salgan justo como lo vemos en pantalla", comentó el director sobre su experiencia y cercanía con los actores.