Cronología: Los problemas legales de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No todo han sido éxitos, aplausos y elogios para el cantante Luis Miguel, más allá de ser una de los intérpretes más famosos, "El Sol" ha pasado por diversos problemas legales que han ensombrecido su carrera.



2017.- Star Productions, la agencia de Alejandro Fernández “El Potrillo” lo demandó por incumplimiento de contrato por la gira que realizarían de manera conjunta. Después de un año y medio de negociaciones sin frutos, “El Potrillo” decidió demandar a “El Sol”, quien fue citado para presentarse ante las autoridades el 25 de enero.



2016.- Luis Miguel perdió una demanda con su ex manager William Brockhaus, también por incumplimiento de contrato y por la que tuvo que pagar 1.4 millones de dólares entre compensación para su ex colaborador, honorarios de abogados e intereses.



Los documentos de la demanda comprueban que entre 2012 y 2014 Luis Miguel recibió ingresos de 44.9 millones de dólares en dos años, y tras descuentos de gastos de producción, guardaropa, y otros, le quedaron 19 millones, lo que desmiente las versiones de que el cantante estaría en la ruina tras suspender conciertos debido a una baja de salud.



2013.- Aracely Arámbula, madre de sus hijos Daniel y Miguel, había interpuesto una demanda por la manutención de sus pequeños.



Una de sus peticiones era que el cantante pasara más tiempo con sus hijos. De acuerdo con la revista "People" en español, la protagonista de la telenovela "La patrona", señaló que como madre le duele la situación y se limita a seguir las indicaciones de sus abogados.



La publicación confirmó que existía una demanda por manutención en contra del cantante mexicano en la Corte Superior de Los Ángeles. "No quiero afectar a nadie absolutamente, no deseo afectar a mis hijos", señaló en ese momento.