VIDEO Pepe Aguilar: "Mi hijo no es un delincuente"

TIJUANA, Baja California(GH)

"Mi hijo no es un delincuente" dijo el cantante Pepe Aguilar sobre el proceso legal sobre trafico de personas que lleva su hijo mayor José Emiliano Aguilar Treviño.



Mediante un vídeo que compartió en sus redes recalcó apoya a su hijo como el resto de familia en este tropiezo.



Destacó que es de las personas que no pasa por encima de la ley y seguramente su primogénito aprenderá de esta dura lección.



El también nieto del ex alcalde de Tijuana, Rene Treviño Arredondo llevará su proceso en San Diego, California.



Aguilar Treviño fue detenido el pasado 14 de marzo en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Ysidro al intentar cruzar en la cajuela a cuatro personas de origen asiático.



A continuación el vídeo del cantante zacatecano