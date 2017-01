El juego del poder

MEXICALI, Baja California(GH)

Será en el 2017 cuando una de las apuestas más grandes de HBO irrumpa de nuevo la pantalla chica. Lucha, pasión y poder de la serie “Game of thrones” arribará durante el verano.



En una fusión de fantasía con aspectos de la época medieval, los directores y escritores han logrado tener al espectador al borde del sofá sin saber que ocurrirá, ya que las volteretas en las terribles batallas o los luchadores evidentemente más fuertes, pierden el mando de un momento a otro.



Las familias nobles del continente ficticio “Poniente” luchan por tener el control total del Trono de Hierro.



La serie fue realizada por David Benioff y D.B.Weiss en una adaptación de “A Song of Ice and Fire” novelas de fantasía del autor George R.R Martin, siendo la primera parte llamada “Game of thrones” y así fue llamada la serie completa.



Esta serie traducida al español como “Juego de Tronos”, ha sido la más costosa y la más vista para la cadena HBO, ya que se grabó en diferentes países y continentes, como Reino Unido, Croacia, Islandia, Malta, Marruecos, España y Estados Unidos.



Entre los datos curiosos que envuelven a la serie es que los productores de la misma, contrataron al creador de lenguas David J. Peterson para inventar el idioma “Dothraki” que poseé alrededor de 3 mil palabras con su propia estructura gramatical, exclusivamente para la trama.



Además, “Game Of Thrones”, se ha convertido en la serie favorita de los “piratas” en línea ya que por quinto año consecutivo en los sitios de “torrent” para compartir películas y series, el “juego de tronos” es el más popular y el mas descargado.



La primera temporada salió a la luz en Estados Unidos en abril de 2011, y la última temporada finalizó en junio de 2016, se contempla que la próxima parte se estrene el verano con un total de siete episodios.