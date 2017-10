Estamos en estado de alerta: Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

Los homicidios ocurridos ayer en Ensenada son un foco rojo, por lo que es necesario que permanezcan los elementos de la gendarmería y que el Gobierno del Estado envíe más elementos, afirmó el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna.





“Es alarmante, es un foco rojo y con más razón tenemos que estar más unidos, en las últimas dos semanas ha habido una mejor coordinación que antes, hace dos meses en las reuniones de coordinación se dijo que no había que permitir que estos hechos nos lleguen a la ciudad, lamentablemente nos ha llegado a la ciudad ”, indicó.



El primer edil comentó que por la tarde se reuniría con el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y con la Procuradora del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, para hablar del asunto y las acciones que se van a tomar.



“Me preocupa mucho que 800 personas salieron del cerezo hace algunos meses y ¿dónde están?, estamos en estado de alerta, es un foco rojo y vamos a redoblar esfuerzos todos, yo le pido la unidad a Ensenada”, expresó



El Alcalde dijo que una propuesta es implementar el código rojo de reacción inmediata, para que cuando ocurra un delito de alto impacto, la respuesta de la policía sea inmediata.



“No queremos que se atrasen las llamadas, que les lleguen a los policías inmediatamente, que no se tarden 15 minutos, que si habla una persona por un problema como una balacera, acudan inmediatamente y no hasta que termine la conversación”, detalló.



Novelo Osuna dijo que le solicitara al Gobernador que Ensenada cuente con más elementos de la policía estatal, ya que en Ensenada únicamente se cuenta con 20 elementos.



“Necesitamos que se vengan más elementos a Ensenada, dentro de un mes nos llegan 60 policías mas recién graduados de la academia y vamos a meter 200 policías más el año que entra, en este tipo de problemas tenemos que tomar acciones”, adelantó.



El Presidente Municipal reveló que los elementos de la gendarmería fueron enviados a San Felipe y asignaron a 25 elementos para acompañar a la Policía Municipal y a la marina para llevar a cabo acciones pie tierra.



“Hable con el subsecretario de gobernación, René Juárez, inmediatamente le mande un WhatsApp por la mañana informándole los sucesos, le pedí que la gendarmería se quedara aquí y que necesitamos más elementos, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar pero no hay que olvidar que somos preventivos”, expresó.