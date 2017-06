Cónsules de Estados Unidos visitarán BC

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el fin de mostrar una imagen positiva del Estado hacia el exterior, la diputada Rocio López Gorosave, informó que 12 cónsules de la parte Oeste de Estados Unidos visitarán Baja California el 1 y 2 de julio



La Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado explicó que esta reunión se lleva a cabo cada año entre los cónsules de México en Estados Unidos y este año inicialmente se planeaba realizar en San Francisco pero se logró cambiar a Baja California.



“Van a estar en Tijuana y visitarán el Valle de Guadalupe, cada uno va a venir acompañado de un medio de comunicación para difundir todas las bondades de nuestra región”, destacó.



La legisladora dijo que a pesar de los hechos violentos registrados en los últimos meses en Ensenada, no se ha visto afectada la imagen como destino turístico, prueba de ello fue la gran afluencia de personas que se registró en la carrera Baja 500.



No obstante, afirmó que en la comisión de turismo se ha trabajado en buscar estrategias para difundir las bondades del Municipio, como uno de los destinos más relevantes del país en el tema de gastronomía y enología.



Asimismo, mencionó que se está dando seguimiento al tema de la contaminación de la playa, para que en esta temporada de vacaciones no ocurra un incidente similar y los bañistas se sientan seguros al visitar las playas de Ensenada.