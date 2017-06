Baja California, en primeros estados con mayor obesidad

ENSENADA, Baja California(GH)

Baja California está dentro de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, es por ello que se busca involucrar y concientizar a los padres en llevar una alimentación saludable.



Leopoldo Guerrero Díaz, subsecretario de Educación Básica, resaltó que los estudiantes deben estar en un ambiente saludable y tranquilo para que puedan concentrarse en su proceso académico.



Dijo que aunque en Baja California la estatura de las personas sobresale en la media nacional, debe cuidarse el tema del sobrepeso, porque a largo plazo pueden generar otras enfermedades.



“En la manera que los padres estén involucrados en el proceso de la alimentación, porque a veces son los primeros que rompen el esquema saludable por no tener la información”, comentó.



Guerrero Díaz señaló que la mala alimentación no siempre se debe a lo económico, sino a la falta de información y no conocer qué alimentos, dentro del recurso económico, se pueden dar a los niños y que sean nutritivos.



Destacó que en las escuelas se ha hecho el esfuerzo por ofrecer alimentos saludables en las cooperativas, pero a la hora de la salida, suelen ser los padres los primeros en adquirir comida chatarra a los vendedores.



El funcionario explicó que se han detectado casos graves de desnutrición debido a esa falta de información.



“Es importante, porque eso es lo que le aporta al niño los problemas de desnutrición; mientras que una alimentación saludable le permite concentrarse mejor y rendir mejor academicamente”, reiteró.