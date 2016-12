Nacidos con estrella

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha corrido durante gran parte de su vida, ha alcanzado logros importantes en el asfalto cachanilla, sin embargo desde hace seis meses, una idea se clavó firmemente en su interior, devolverle a Mexicali un poco de lo mucho que Mexicali le ha dado a través de los años.



Con este pensamiento el atleta Cristian Manuel Estrella Díaz formó el Club Atlético Astros, el cual cuenta ya con una cantidad importante de niños y jóvenes que se dan cita a la pista atlética de Ciudad Deportiva para aprender o perfeccionar las técnicas del atletismo.



“Este club nace por la necesidad de formar más talentos en el ámbito del atletismo, en estos momentos tenemos tres divisiones, las cuales son iniciación, talentos deportivos y los atletas avanzados, en esta última contamos con prospectos importantes para Olimpiada Nacional”, señala el propio Cristian Estrella.



Por años, Estrella Díaz estuvo como asistente del entrenador Jorge Zuno, situación que resultó factor clave para que el ahora creador de los Astros tomara la decisión de emprender el camino por cuenta propia.



Así, cargado de ilusiones lanzó la convocatoria para su club y la respuesta fue rápida y exitosa, a los pocos días el Club Astros presumía ya más de una decena de alumnos, el compromiso por parte de Cristian Estrella, se hizo entonces mayúsculo.



“Ya tenía yo la idea de independizarme y poder sacar yo mis propios atletas, para así formarlos con nuestro propio estilo, algunos alumnos ya habían trabajado con un servidor y ellos mismos invitaron a más personas”, comparte.



FOGUEO Y CAPACITACIÓN, PUNTOS CLAVE



Por apoyo de las autoridades gubernamentales, Cristian Estrella no se puede quejar, instalaciones y material deportivo ha sido puesto a su alcance, sin embargo, en su particular punto de vista, siente que el atletismo cachanilla pudiera ser mejor, si se atacan dos puntos clave, el fogueo y la capacitación a entrenadores.



“De cierta manera, siempre ha habido apoyo por parte de las autoridades del Estado, pero siento que todavía nos falta mayor capacitación, además creo que faltan más eventos de pista en donde los muchachos se puedan foguear”.



“Hay muchos eventos de calle, pero no de pista. Puedo decir que yo nací en las carreras de calle, pero para los atletas no es recomendable empezar en esa disciplina, tienen que empezar por la pista”, asegura.



UN FUTURO PROMETEDOR



Como todo proyecto naciente, la incertidumbre se sintió en este club durante las primeras semanas, no obstante, el paso del tiempo fue brindado cada vez mayor seguridad y hoy el Club Astros a sus escasos seis meses se presume como un sólido equipo.



“Al principio me sentí un poquito nervioso, un poquito inseguro, pero conforme pasó el tiempo y fui viendo los resultados de los muchachos, me fui sintiendo más seguro, todavía hay mucho que aprender, pero es el día a día, lo que nos hace ir mejorando”, expresa.



Y en base a ese “día a día”, Cristian Estrella se define a sí mismo como un entrenador estricto, no enojón, más bien estricto y es que tiene bien claro que en base a la seriedad del trabajo, llegará también la seriedad de los resultados.



“Me gusta que exista el respeto, esa es la base de todo esto, me gusta que se respeten los compañeros entre ellos mismos, que se respeten los horarios de llegada, no soy un entrenador que grita o se enoja mucho, pero si que ejerce la disciplina”, confiesa.

fotos:josé maría cárdenas



El grupo Iniciación es la categoría más pequeña con la que cuenta el club.



