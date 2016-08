"Indepe" da otro zarpazo

MEXICALI, Baja California(GH)

Independencia se coló a la liguilla en el octavo lugar de la tabla genera y terminó como finalista de la Liga Urbana Intermedia luego de empatar 1-1 contra Santos Robledo en la semifinal de vuelta, el marcador global fue de 4-1.



Un tiempo de dominio para cada cuadro en el campo Azteca, ambos tuvieron llegadas, pero los también conocidos como “Leones”, dieron el primer “zarpazo”, por lo que complicaron la situación para Santos Robledo desde los primeros minutos.



Vino desde el cuadro reserva para reforzar el equipo en la ronda final y ha sido una de las claves para el conjunto “independista”, Juan “Maleny” Navarro abrió el marcador a los nueve minutos para colocar el global 4-0.



Después, en acciones aun del primer tiempo, la ofensiva de Santos Robleda intentó marcar su primer gol en la eliminatoria, pero no pudo ser concretado.



En el segundo tiempo, Independencia tuvo más el esférico en medio campo, seguían los peligros por parte Santos Robledo al igual, que Leones, no hubo entradas fuertes o artilleras, los equipos salieron a jugar.



A quince minutos del final, Félix Echeverría marcó el primer gol para Santos Robledo, hicieron el de la honra, pero no pudieron llegar a la gran final.



Fecha, horario y sede de la final de Liga Urbana Intermedia entre Independencia y Potros 18 de Marzo, está por confirmarse en el transcurso de la semana por parte del comité organizador.



Barrio siempre unido





Uno de los emblemas del equipo Independencia, Jesús “Capi” López, dijo que la clave para el éxito de su equipo ha sido el “barrio”, ya que la mayoría de los integrantes son originarios de la Colonia Independencia, además dijo sentirse muy contento por llegar a la final de la Liga Urbana Intermedia.



“El barrio, somos un equipo de barrio, no venimos por ni un centavo, tenemos el extra del apoyo de nuestra gente, se siente muy diferente jugar aquí, es un gusto jugar en un equipo que representa tus raíces, no hay palabras para describir estos momentos”, expresó.



También opinó sobre el juego de vuelta de la serie semifinal y del rival en turno, comentó de lo positivo que es para sus intenciones, medirse a los mejores equipos de la zona.



“Fue un juego muy difícil, sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy fuerte, que corre, que tiene individualidades, que hace jugadas en conjunto, por algo quedaron arriba en la tabla, es un honor y un placer jugar contra un equipo así, nos ayuda medirnos a los mejores, para quedar campeones debemosga narle a cualquiera”, dijo.



Sobre la final ante Potros, “El Capi”, reconoció que tienen un gran equipo, con buenos jugadores en todos sus sectores.



“Buena final, el equipo es muy duro, los muchachos corren mucho, tienen talento en todas sus líneas, espero sea un buen juego para los dos, solamente Dios sabe quién va a ganar”, concluyó.