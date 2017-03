Se aleja el objetivo

MEXICALI, Baja California(GH)

que ayer hilvanó su tercera derrota en fila ante Fuerza Regia de Monterrey en la Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.Volvió a ser una noche triste en el Auditorio del Estado y con pizarra de 73-68 la serie se puso 3-1 a favor de los regiomontanos, quienes en caso de ganar el viernes estarían coronándose en tierras cachanillas.A diferencia de la noche anterior el equipo de casa jugó con mayor concentración los primeros minutos de partido, manteniendo la ventaja en su favor, aun cuando restaban tres minutos para que concluyera el parcial.Sin embargo, poco a poco Fuerza Regia empezó a hacer su juego y a ejercer dominio en cada sector de la cancha, en esta ocasión guiados por el europeo Andrew Panko, quien hizo alarde su experiencia, jalando marca, bajando rebotes y encestando en coladas.Asimismo el ex Soles, Juan Anderson Toscano volvió a ser un auténtico dolor de cabeza para la defensiva cachanilla, que no pudo detenerlo en sus disparos de media y larga distancia.Para el segundo periodo, la efectividad frente al aro favoreció en demasía a los visitantes, pues cuando habían transcurrido los primeros cinco minutos, tanto en disparos de dos y de tres puntos, Fuerza Regia presumió porcentajes arriba del 50 por ciento, mientras que Soles no alcanzó en ningún rubro siquiera el 40.Fue así como el conjunto neoleonés aumentó su diferencia a 12 unidades, siendo la más alta hasta entonces en el juego.Los pupilos de Alejandro Martínez Plasencia intentaron sacudirse el dominio del adversario y a base de fuerza cayeron los encestes de Lucas Martínez y Justin Keenan para irse al descanso con desventaja apenas de cinco unidades.Nuevamente la labor defensiva de Fuerza Regia se impuso en la duela.La ansiada mejoría para el tercer episodio no llegó, en cambio, Andrew Panko continuó engrandeciendo su figura en la pintura anotando desde distintos ángulos sin que la defensiva de Soles pudiera hacer algo al respecto.Esporádicamente el cuadro anfitrión intentó despertar encontrando en el novato Omar Richards a su revulsivo y en Justin Keenan a su principal esperanza.El último segmento fue una tónica de lo que han sido los últimos dos juegos de esta serie, Soles anotando y de inmediato recibiendo la respuesta de sus oponentes, para mantener a raya a los cachanillas.Así concluyó el cuarto duelo de una final en la que Soles de Mexicali no tendrá otra oportunidad más, o gana el viernes para extender la serie o vuelve a ser subcampeón en casa, tal y como sucedió el año pasado ante los Pioneros de Quintana Roo.