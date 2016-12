Cierra 2016 con corona en Liga MX

MEXICALI, Baja California(GH)

Alexis Villalpando Andrade sigue en la búsqueda de consolidar su carrera como futbolista profesional, el medio de contención de origen cachanilla cerró su 2016 con el campeonato de la Segunda División con Querétaro F.C.



El futbolista cachanilla pertenece a esta camada de cachanillas que busca en las filiales de equipos profesionales cumplir su sueño de jugar en el máximo circuito, por lo pronto, seguir haciendo las cosas bien en las fuerzas básicas, es el principal propósito de año nuevo.



Villalpando Andrade, se colgó la medalla tras vencer al filial de Monarcas Morelia en tanda de penales (7-6) después del empate global a tres goles en lo que fue la disputa del cetro de la Liga Premier Filiales Apertura 2016.



Pero no fue la única presea de Villalpando en el 2016, el primer semestre del año integró el plantel sub 20, donde también se adjudicó el campeonato bajo la tutela de Jaime Lozano.



Las ganas de tener más minutos de acción y más desarrollo en su posición como contención, lo llevaron a integrar el equipo de Gallos de la Segunda División, donde fue dirigido por Héctor “Pity” Altamirano.



Gallos llegó a la final de filiales de Segunda Division, luego de ser líderes del grupo “2” de la modalidad de “Round Robin” de la liguilla.

El futbolista mexicalense nacido el 2 de agosto de 1997 formó parte de lo que la institución queretana reconoce como un año histórico, por los campeonatos conseguidos en Copa MX, Sub 20 y Segunda División.



Quien en el futbol local defendiera las playeras de Lázaro Cárdenas y la Colonia Nueva, pasó la Navidad con su familia en la capital bajacaliforniana y ya se incorporó a las filas de su equipo aun sin conocer en que categoría participará en el 2017.