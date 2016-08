Remeros de San Felipe buscan el top 10

MEXICALI, Baja California(GH)

El sueño de conseguir el campeonato del mundo ha terminado para la dupla cachanilla que conforman Francisco González y Adolfo Peralta, no obstante su participación en el Campeonato Mundial de Remo Sub 23 aún no concluye.



Los jóvenes de San Felipe, Baja California competirán en el lago de Amsterdam, Holanda dentro de la llamada “Final B” que sirve para posicionar a los participantes del lugar siete al doce.



En lo que fueron las semifinales de la justa internacional, Peralta y González terminaron en quinto lugar de su eliminatoria, siendo así marginados de la gran final, tomando en cuenta que avanzaban solo los tres primeros en llegar a la meta.



Con tiempo de siete minutos, 47 segundos y 77 centésimas, la mancuerna mexicana de la Categoría Junior superó únicamente en la prueba de los dos kilómetros a la dupla de la Gran Bretaña que conformaron Alexander Wythe y Adam Teece, quienes marcaron 7:54.57.



Grecia fue el ganador de este “heat” gracias a que los remeros Ioannis Kalandaridis y Ninos Nikolaidis registraron marca de siete minutos, 31 segundos y 50 centésimas.



Los norteamericanos Joseph Johnson y Christian Tabash fueron segundos con registro de 7:38.31, mientras que el último invitado a la final fue Sudáfrica que con Sandro Torrente y Alexander Julicher cronometró 7:39.31, superando por seis segundos a Bulgaria.



Ahora, México deberá medirse en la “Final B” a Francia, Nueva Zelanda,



Bulgaria, Canadá y Gran Bretaña, para intentar terminar lo mejor posicionado en este mundial.