Fortaleza mental, la clave de todo

Mexicali (GH)

Luis Mendívil, entrenador en jefe campeón con monaguillos esperaba un final muy difícil, se enfrentaban los dos mejores equipos del certamen y así nos lo compartió.



“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, hay excelentes jugadores y entrenadores pero nos preparamos a detalle, no esperábamos menos”.



Para el Coach Mendívil la clave del juego fue platicar con los niños, recordarles todo el trabajo que se ha hecho, animarlos y sacar lo mejor de ellos para revertir el marcador en el medio tiempo.



“Tenemos ocho meses preparando a los niños para una situación como esta, sabíamos que se podía presentar y les dijimos que era el momento de sacar la casta y demostrar el equipo que eran”.



Monaguillos fue la mejor ofensiva del torneo pero en esta final la defensiva se comportó a la altura, por ello, Mendívil enfatizó en la importancia del juego de conjunto.



“El futbol americano es un conjunto de todo, por eso me apasiona, hoy la defensiva mantuvo en seis puntos a nuestro rival y eso es muy importante para lograr el título”.



Para finalizar, el ahora campeón con el “Salva” dedicó emotivas palabras a los padres de los jugadores.



“Quiero agradecer especialmente a los papás, en estas categorías el apoyo de los papás es primordial, no se puede lograr esto sin su ayuda y también este campeonato es para ellos”.