Salazar, el guardián del arco

La experiencia de Carlos Salazar bajo la portería del Tulaka fue clave para que llegara el primer éxito y por ello en cuanto se supo campeón, el arquero no titubeó para nada cuando manifestó su sentir.



“Me siento muy feliz, es una meta que nos planteamos desde el inicio, llegar hasta la final, me siento muy contento de haber logrado nuestros objetivos”, expresó.



Cabe señalar que Carlos ya había participado con este club cuando portaba el nombre de Esperanza hace algunos años, es por ello que para el guardameta es especial atajar con este equipo.



“Siento mucho cariño por esta camiseta, la mayoría de mis compañeros son mis amigos de tiempo atrás y me da mucho gusto compartir esto con ellos”, enunció.



La mentalidad, las ganas de triunfar, de salir adelante, fueron la clave de Salazar para ganar la final celebrada en el Campo Eduardo “Boticas” Pérez.



“Las ganas, teníamos muchas ganas, lo platicamos antes del juego, que esto se ganas poniendo todo el esfuerzo y gracias a Dios así fue, se nos dieron las cosas”, extendió.