Somos un equipo que siempre va a luchar: Javier Solano

MEXICALI, Baja California(GH)

Una de las cartas fuertes del equipo emplumado es el serpentinero Javier Solano, quien dijo que desde que llegó al equipo procedente de Naranjeros, supo que Águilas es un equipo especial.



Reafirmó su pensar con las pasadas finales que ha disputado con el equipo, cayó ante Venados la temporada pasada y cuando llegó al equipo en 2013, los emplumados eran subcampeones.



Pero Javier Solano por fin se puede decir campeón del circuito invernal con los Águilas, “desde que llegué a este equipo sentí que era diferente, un grupo entregado, con armonía, somos un grupo unido, eso nos mantuvo en finales y por fin se nos da”, comentó.



El sanluisino dijo que el equipo siempre va a darlo todo por la afición y que el buen andar del equipo aún no termina.



“Somos un equipo que siempre va a luchar por darle satisfacciones a la afición, esto no se queda aquí, vamos por más”, expresó.



En lo individual, su temporada tuvo un declive, en la loma se dejó de observar la versión habitual de Solano, pero se entrenó para regresar a ser ese pelotero que la afición en el “Nido” aplauda cada que le relevan.



“Como debe de ser, pelear hasta el final, estuve esforzándome por eso y en la última oportunidad se me da, estoy muy contento, lo di todo”, expresó.



La siguiente estación de los Águilas es Culiacán, Sinaloa, donde del 1 al 7 de febrero se celebrará la Serie del Caribe, el “doble cero” sabe lo que representa la justa, “vamos con todo a la Serie del Caribe, vamos a fajarnos”, concluyó