Mexicali 6-6 tiene debut soñado

MEXICALI, Baja California(GH)

Mexicali 6-6 no tuvo complicaciones para debutar con victoria en la categoría de Segunda Fuerza de la Liga Universitaria de Baloncesto, lograron la victoria dejando la pizarra electrónica favorable 56-27 en contra de Goodfellas.



Una de las claves que definió el partido fue el segundo segmento, en el cual, Goodfellas no sumó puntos, debido al desempeño en defensa de la quinta “mexicalense” y recibió doce unidades en contra, de las que ya no se pudo reponer en la cancha#2 de la Unidad Deportiva Rubén Castro Bojórquez.



Los primeros minutos sirvieron como “calentamiento” y reconocimiento del rival para ambas escuadras, algunas jugadas vistosas pero que no pudieron ser capitalizadas con encestes, Mexicali 6-6 fue se llevó ligera ventaja.



El segundo bloque representó la debacle para las aspiraciones triunfales de Goodfellas, quienes no lograron anotar y fueron testigos de cómo el rival sumó doce unidades, cortesia en gran medida de Cesar Rubio y Jorge Ortega.



Mexicali 6-6 fue un claro dominador del tercer cuarto, pero Goodfellas mostró una cara contundente, de las pocas llegadas al aro rival que tuvieron, lograron mover el marcador.



Los últimos minutos transcurrieron con una quinta de Mexicali 6-6 en su mejor versión del partido, Cesar Rubio presumió su fina puntería con dos triples y un enceste, cada disparo lo convirtió en unidades.