Flores, con la motivación de siempre

MEXICALI, Baja California(GH)

Llegar a su cuarta final consecutiva es su principal ilusión, pero para ello, Mario Flores Montaño, gerente del Club Soles de Mexicali sabe y entiende que hay que trabajar con bastante tiempo de anticipación, en otras palabras para la Directiva mexicalense, la temporada ya empezó.



Soles de Mexicali presentará este año a Carlos Cota como su nuevo presidente, asimismo contratará nuevos jugadores y presentará a su entrenador la siguiente semana. Definitivamente se respiran nuevos bríos en las oficinas de Soles, o al menos así lo hace entender, Flores Montaño.



“Estamos muy contentos, motivados, cada temporada ha sido diferente para mí y no me cabe duda que ésta será de grandes retos, el Club está dando ciertos pasos para que el espectáculo vaya más allá de lo deportivo”, expresó.



Mientras que en temas deportivos, Mario Flores se negó a dar nombres en concreto de posibles contrataciones tanto de jugadores como de cuerpo técnico, para facilitar así las negociaciones y además expresó su sentir con la calendarización del equipo.



“La otra semana tendremos que presentar ya al entrenador de esta temporada, en cuanto a los jugadores estamos buscando un equipo joven con la presencia de algunos veteranos, estamos pensando en algo rentable y de calidad”, compartió.



“Lo del calendario me pareció perfecto, solamente coincidimos en cuatro de 22 juegos con nuestros vecinos los Águilas y esto sin duda beneficiará a la afición que muchas veces se mira dividida por ese sentido”, extendió.