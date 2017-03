MEXICALI, Baja California(GH)

Si Soles de Mexicali quiere ser campeón tendrá que ser fuera de casa, pues vio esfumadas sus posibilidades de poderse coronar en casa al sufrir una dolorosa derrota ante Fuerza Regia de Monterrey en lo que fue el tercer juego de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Con pizarra de 86-84, el conjunto mexicalense no pudo cumplir con su objetivo n el Auditorio del Estado que presentó una de sus mejores entradas de la temporada, factor que en esta ocasión no pudo ser determinante.



Sin embargo, el conjunto mexicalense tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar la historia y entregar una vez más un épico final al tener la última posesión con alrededor de 15 segundos en el reloj, pero su ataque fue errático.



Titubeante resultó el primer periodo para el conjunto de casa, que a diferencia de su rival erró de manera constante sus embates al aro, mientras que Fuerza Regia presumió su eficacia de corta, media y larga distancia.



Entre el ex Soles, Juan Toscano y el seleccionado nacional Héctor Hernández se encargaron de cargar en hombres al equipo regio durante el primer episodio en el que se llevaron cómoda ventaja de 12 puntos.



Soles mostró mejorías al término de ese episodio a través de Justin Griffin, quien intentó contagiar a sus compañeros con una seguidilla de encestes.



Para no variar, fue Justin Keenan quien engrandeció su figura en el segundo bloque, comandando ofensivamente a los Soles, sin embargo, defensivamente la vulnerabilidad continuó haciéndose presente.



