Siempre con cachanillas en la final

MEXICALI, Baja California(GH)

Debutó hace apenas una temporada y ya se encuentra disputando su segunda final como jugador de baloncesto profesional con el club Soles de Mexicali.



Es Carlos Pérez, cachanilla, oriundo del poblado de San Felipe, quien ha vuelto a colocar su nombre en la lista de jugadores mexicalenses que han disputado finales con el equipo de casa.



Jugó sus primeros minutos en el baloncesto de paga, gracias al ex entrenador Iván Déniz, quién rápidamente lo arropó como uno de sus elementos de confianza, poniéndolo incluso de titular gran parte de la temporada.



Con el cambio de entrenador, el destino del cachanilla parecía incierto, sin embargo, Alejandro Martínez Plasencia le ha depositado también su confianza y aunque los minutos han sido menores, Pérez sigue jugando con la misma intensidad e ilusión que como cuando empezó.



“Cuando llegué el año pasado no sabía que era lo que iba a pasar, todo esto era algo nuevo para mí, llegamos a la final con un entrenador diferente y ahora repetimos con otro, yo estoy para hacer mi trabajo y jugar los minutos que me necesiten”, expresa Pérez.



A partir de hoy, Soles de Mexicali disputará una final más en condición de local y entre sus filas como ha sido costumbre, otra vez se encuentra el nombre de un cachanilla en la plantilla.



El 2017 pudiera ser el año en donde nuevamente un jugador de casa levante el cetro de campeón, el 2017 pudiera ser el año en el que Carlos Pérez sane la herida de haber perdido la final en su año de debut.