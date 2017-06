Pumas y Zorritas por título

MEXICALI, Baja California(GH)

En duelo de felinas, Pumas hizo buenos los pronósticos y derrotó 28-6 a Tigres en la primera semifinal de la Copa Sayer Bachuni Flags y por ende disputarán el partido por el campeonato ante las Zorritas el próximo viernes en el campo APAM de la Ciudad Deportiva.



Las pumitas llegaron al campo de la Ciudad Deportiva como favoritas para avanzar a la final luego de terminar el rol regular como líder invicto de su sector, mientras Tigres llegó a este cotejo tras imponerse a las Bulldogs en duelo de comodines.



De la mano de Evelyn “la güera” González, las ahora finalista tuvieron que remontar un marcador de 6-0 para alzarse con la victoria y poder pelear por el título de este intenso torneo.

Gonzálezencaminó la victoria de su equipo en la primera mitad al llegar a las diagonales en par de ocasiones y darle ventaja de 20-6 al descanso.



En los segundos 20 minutos las acciones no cambiaron en demasía, Tigres intento acercarse en el marcador pero Pumas siguió imponiéndose en la defensa y no permitió daño alguno.



Las jovencitas de Pumas lograron sumar ocho puntos más para su cuenta con la corrida de 25 yardas de su mariscal de campo y con esto consumar los últimos segundos con la formación victoria.



En la otra semifinal, las Monaguillas del Instituto Salvatierra sucumbieron en contra de las Zorritas por marcador de 6-0 en duelo que se tuvo que definir en tiempo suplementario por la Copa Sayer Bachuni Flags en el campo APAM de la Ciudad Deportiva.



Las Monaguillas lucían como claro favorito para avanzar a la final tras ser líder en su grupo y hacerlo de manera invicta, por su parte las Zorritas llegaron a la ronda de comodines en donde derrotaron a las niñas del Club Leonas.



Las defensivas fueron las protagonistas de este duelo en el que ambas escuadras tuvieron excelente desempeño en ese renglón, en tanto que las ofensivas no pudieron hilvanar de buena forma sus ataques para mostrarlo en el marcador.



Fue hasta el tiempo extra cuando Carolina Calderón logrórecepcionar el ovoide en la zona de anotación para darle sufrido triunfo a su equipo.



Las del “Salva” tuvieron oportunidad de emparejar las acciones y obligar a otro “drive” de ambos conjuntos pero Paola Rangel les arrebató el sueño al interceptar el balón y con esto consumar la victoria y el pase al juego por el campeonato.