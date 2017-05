Prohibido tropezar

MEXICALI, Baja California(GH)

Nunca ha perdido una sola pelea, ni en la calle ni en la jaula, así lo afirma tanto él como sus números en las Artes Marciales Mixtas de Mexicali.Como peleador amateur ganó los campeonatos Fights Factory, Battle Night, Baja Warrior Championchip y Sick Mexican Fighter.Su gusto por los golpes se dio desde que era un niño y no fue precisamente gracias al deporte, pues en la Colonia Hidalgo, donde prácticamente ha vivido toda su vida, la adaptación no fue tan sencilla.“Había mucho cholo que le jugaba mucho y pensaban que me iba asusta, tuvieron que entender que no era así y uno aprende a defenderse de esa manera”, comparte con cierto orgullo.Sus inquietudes no pararon en simples peleas callejeras, muy pronto incursionó en deportes de contacto, específicamente en kick boxing y boxeo.Sin encontrar la plena satisfacción en los dos deportes antes mencionados, Edgar Cháirez probó suerte por vez primera en un evento de Artes Marciales Mixtas realizado por LA CRÓNICA y Figths Factory. El “Pitbull” nunca imaginó que ese día, su vida cambiaría para siempre.En ese evento estuvo presente el entrenador Alfredo “Junior” Estrada, quien quedó sorprendido con el nivel poco pulido del novel peleador.“Desde que lo miré se me hizo bien fuerte, pero andaba peleando en una división equivocada (155 libras), le hacía falta también trabajar más en el suelo, siempre supe bien que podríamos lograr grandes cosas, nunca dudé de su futuro”, afirma Estrada.Desde entonces esta mancuerna se ha encargado de dominar a plenitud la división de las 125 libras, en donde el alumno de la escuela Sick Mexican Figther ha derrotado a todos los que en su momento fueron considerados como grandes prospectos.Luego de 14 combates invicto en el amateurismo, Cháirez supo que había llegado la hora de ingresar al terreno profesional, contrario a lo que podría imaginarse, el nervio simplemente nunca existió.“No me dan nervios entrar y pelear, lo hice varias veces en amateur y es casi lo mismo, este deporte es mi profesión, es donde quiero sobresalir”, asegura.La seguridad en sus palabras congenia a la perfección con su mentalidad inquebrantable. Cháirez ha dejado la universidad, por una sola razón, dedicarse de lleno a las Artes Marciales Mixtas y llegar en un futuro no muy lejano a las grandes carteleras de Estados Unidos.El primer paso ya se dio y es que desde hace unos meses su aguerrido estilo trascendió fronteras y sus servicios fueron requeridos por la empresa Combate Américas, debutando con espectacular nocaut en su aparición.Parte del repentino éxito se debe a los estilos que maneja el peleador cachanilla, “Como quieran, quiero, al ritmo que quieran bailar, bailamos”, confiesa con una sonrisa.La primera promesa fue ganar su pelea de debut, después fue mantener el invicto, luego ganar campeonatos y trofeos.Conforme el tiempo ha ido avanzando, las promesas de Edgar Cháirez han ido subiendo de nivel.Hoy en día el panorama parece más claro que nunca, llegar a la UFC.Tal y como fue aquel día que se lo prometió a don Mario Corona y a doña Guadalupe Hernández, sus abuelos, quienes dentro de esta historia han sido simple y llanamente por palabras del propio “Pitbull” los pilares de su vida.Partiendo desde ese punto, el triple campeón cachanilla entiende bien algo; hay promesas que se tienen que cumplir a como dé lugar.El “Pitbull” sueña con llegar a la UFC en un futuro no muy lejano.•Nombre: Edgar José Cháirez Ayala•Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1996•Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California•Tiempo en las AMM: 3 años y medio•División: 125 libras•Escuela: Sick Mexican Fighter•Récord Amateur: 14-0•Títulos: Fights Factory, Sick Mexican Fighter, Battle Night, Baja Warrior Championship.•Récord Profesional: 2-0