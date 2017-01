Ahumada sólo vive el día a día

MEXICALI, Baja California(GH)

Es su primera temporada como gerente Deportivo del Club Águilas de Mexicali, Alejandro Ahumada se dice tranquilo con lo que ha hecho hasta el momento el club cachanilla y dijo que a pesar de que lo desea con ansías, el título no es algo que esté en su mente por el momento.



Para Ahumada lo importante es ir paso a paso, juego a juego, comentando que cuando llegue la hora ya habrá momento de festejar el campeonato o seguir pensando en el juego que sigue.



“Todos queremos que la serie se acabe a favor de nosotros lo más pronto posible, pero como dicen los jugadores, vamos juego por juego, bendito sea si se da el campeonato, ya habrá tiempo para festejarlo”, declaró.



Sobre lo que ha sido la serie ante Cañeros, Ahumada dijo que así tal cual como se está disputando, es como la imaginó, puesto que no había afirmó, razón para pensar lo contrario.



“La verdad yo sí me imagine la serie así, porque así han sido los playoffs, hemos disputado juegos y series muy cerradas, que se han definido por muy poco y la final así ha sido también”.



“En esta serie un día es el pitcheo de ellos lo que domina, al otro es el pitcheo de nosotros, un día ellos batean con todo y nosotros también, han sido juegos muy parejos”, señaló.