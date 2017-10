Amargo debut en casa

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un final de alarido, los Soles de Mexicali no lograron hacer el guacamole y cayeron 77-74 ante los Aguacateros de Michoacán por la tercera jornada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su edición 2017-2018.



Lo que se vivió en la duela del Auditorio Papelería San Francisco en los minutos finales fue de autentica locura, Soles tuvo el último tiro para empatar la pizarra pero Orlando Méndez no embocó y el descalabro se concretó.



Si bien el primer periodo fue para los cachanillas por 17-16, se les vio titubeantes de cara al aro y eso fue a la postre, la diferencia en el juego al ser superados en el segundo y tercer periodo ampliamente.



En ese cuarto, Orlando Méndez y Joseph Soto fueron los más activos por Mexicali al anotar cinco puntos cada quien, mientras que por Michoacán, Christopher Gastón fue el más destacado con siete unidades.



El segundo y tercer segmento fue para los visitantes, Eugene Phelps y Lorenzo Mata no pudieron imponerse en la pintura, en cambio el mismo Gastón y Tyrone White si estuvieron finos desde la larga distancia para llevarse pizarra de 54-43 de cara a los últimos diez minutos.



Más que con buen juego, el corazón de los “Nuevos Soles” salió a relucir y con presión en toda la cancha se fueron acercando a su rival pero para su desgracia, la última bola no cayó y sufrieron su primer descalabro de la liga.



Por Soles, los mejores anotadores fueron Orlando Méndez con 20 puntos, seguido de Eugene Phelps con 19, mientras que por la causa aguacatera, Christopher Gastón se fue con 21 unidades y Juan Coronado con 11.



Con este resultado, Soles de Mexicali vio cortada su racha invicta, ya que en su primera gira de dos partidos, derrotaron a los Libertadores de Querétaro en su propia duela.