Cachanilla tendrá plumaje del Club América

MEXICALI, Baja California(GH)

El futbolista mexicalense, Dilan Cota Rodríguez formará parte de la escuadra sub 16 de las Águilas del America, el ex Chicali Soccer emprenderá una nueva aventura en la búsqueda de la consolidación en fuerzas básicas, luego de su paso por las inferiores de Chivas de Guadalajara.



Cota Rodríguez se preparó durante cinco semanas con otros jugadores locales bajo las órdenes del preparador físico, Aureliano Venegas, quien ha participaciones con equipos de la Liga MX.



A principios de mes, Dilan Cota viajó a la Ciudad de México junto con otros elementos de la Promotora Baja de Corazón a una visoria en las instalaciones del cuadro “azulcrema”.



Antes del llamado del equipo capitalino, el defensa central se encontraba participando en la categoría sub 17 y en la Tercera División Promocional de la Liga Mayor de Baja California defendiendo los colores de Chicali Soccer.



En su paso por Chivas, el mexicalense tuvo participación en un torneo de carácter internacional llevado a cabo en Brasil.



En lo que corresponde a los demás integrantes de Chicali Soccer, que acudieron a la visoria, Rogelio Calderón, Alfredo González y Adán Alcántar, deberán seguirse preparando si desean integrar las fuerzas básicas de las “Águilas” del America, ya que se maneja la versión de que los cachanillas regresarán en noviembre para otra prueba y han recibido recomendaciones sobre en aspectos a mejorar.