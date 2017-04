"Revo" y "Ferro" quedan a deber

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha sido desde hace varios años, uno de los partidos más importantes de la temporada, sin embargo, los presentes de uno y otro equipo provocaron que el Revolución contra Ferrocarril pasara en esta ocasión sin pena ni gloria, en la Liga Urbana de Primera Fuerza.



Presentando múltiples ausencias, encabezadas por los entrenadores Juan Manuel Banda y Luis “Pino” Álvarez, y pecando ambos equipos de imaginación dentro del área, en el campo Azteca Mayos se firmó un sombrío empate de 1-1, correspondiente a la fecha #24.



Fue un resultado que ayudó poco a los dos conjuntos, la “Naranja Mecánica” no pudo escalar peldaños y continuó en la quinta posición, mientras que Revolución también se estancó, pero de manera aún más trágica, pues no pudieron escapar del décimo lugar.



El control del balón estuvo durante la mayor parte del primer tiempo cargado hacía Revolución, no obstante, fue Ferrocarril el primero en irse al frente en la pizarra, cuando Jonathan Valenzuela disparó de manera potente dentro del área a los 26 minutos.



El actual campeón siguió ejerciendo presión y buscando ampliar la ventaja, aunque la “Revo” reajustó líneas y mostró mejor orden defensivo, lo que originó que a los 43 minutos Jonathan Lomelí escribiera el empate.



Así concluyeron los primeros 45 minutos y para el tiempo complementario, la historia cambió, ahora fue la “Máquina” la que dominó mayor tiempo, aunque sin poner en peligro a sus oponentes.



Caso contrario, el novel arquero ferrocarrilero, Eduardo Montañez se hizo figura del encuentro al atajar de manera vistosa dos disparos de sus rivales, para mantener el empate definitvo.