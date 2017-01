Bourgeios sorprendido con la oportunidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El refuerzo emplumado para la serie final, Jason Bourgeios comentó su sentir en el equipo y que viene a poner su granito de arena para lograr el anhelado campeonato.



“Me siento bien, soy parte de un gran equipo, con mucha química, vengo a poner mi parte para que el equipo gane”, dijo.

No esperaba ser tomado en cuenta como refuerzo, luego de quedar eliminado en la semifinal ante Naranjeros.



“Al principio me impresioné, aquí hay muchos jugadores muy buenos tanto en bateo como el pitcheo, le doy gracias a Dios por la oportunidad”, expresó.



Sobre la posición en la que lo utiliza Águilas, el prado izquierdo, aseguró que no tiene problemas en jugar en cualquier otra posición.

“Me siento bien, ya sea en el jardín izquierdo, central o derecho, donde me quieran usar, yo vine aquí a ganar el campeonato”, pronunció.



Ambos equipos de la serie definitiva tienen algo en común para el texano, no se rinden “Somos dos equipos que no se rinden, creo que es una gran final, tenemos eso en común”.



Ve a Águilas como un claro campeón, pues a su parecer es un equipo que tiene un accionar completo. “Tenemos todo, tenemos lo que se necesita para ganar campeonatos, bateo y pitcheo”, dijo.



Después de su primer juego como local en el Estadio, B’Air, el jardinero reconoció que se vive una gran atmosfera.



“Es una locura, es ruidoso, es pasión, es por eso que jugamos, para los aficionados, para darles un campeonato”, concluyó.