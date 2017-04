CHPT descansa en lo más alto

(GH)

Los CHPT aseguraron el cuarto boleto para la noche de campeonato del torneo de boliche de la Liga Club 600 al derrotar por 4-0 a No Names durante la octava serie celebrada en Bol Bol.



Cuando falta una serie para la noche de posiciones de la cuarta vuelta Los CHPT lideran con números de 30-2 escoltados con los ya calificados Bordumex con 26-6, Bol Bol Team con 20-12 y No Names con 24-8.



Debido a que Bordumex, Bol Bol Team y No Names fueron monarcas de las tres primeras vueltas los CHPT amarraron boleto puesto que Stars Boys con 20-12 ya no los alcanza.



Además los CHPT lideran la tabla general con 109 juegos ganados en las cuatro vueltas perfilándose para quedar sembrado en primer lugar para la noche de campeonato.



En el triunfo de los CHPT sobre No Names por 4-0 se destacaron Berenice Alonso con juegos de 247, 212 y 214, Raúl Avlez con 190 y Germán Castillo con 210, 210 y 217 y por los derrotados Axel Barajas con 245, 207 y 216, Armando Woo con 204, 196 y 204 y Marco Arce con 201 y 205.