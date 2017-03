Invitada frecuente

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde hace cuatro años se ha convertido en una participante habitual de Olimpiada Nacional, confirmando así, cada año sus avances como atleta de alto rendimiento. Es Daniela Gutiérrez Madrigal, hoy campeona nacional de Karate Do.



En Oaxtepec Morelos, la joven karateca mexicalense obtuvo el primer lugar en el Campeonato Nacional de Karate Do, para con ello adjudicarse de manera automática su clasificación para Nuevo León 2017.



De esta forma Gutiérrez Madrigal será una de las representantes de Baja California en las disciplinas de artes marciales, por lo que de igual manera partirá en el certamen como una de las favoritas.



En su primer enfrentamiento, la cachanilla tuvo una batalla tranquilla al vencer 4-0 a la representante de Querétaro, la situación se complicó un poco en la segunda ronda ante la anfitriona de Morelos, pero Daniel Gutiérrez encontró la manera de salir avante y ganó 4-3.



El dominio volvió para la tercera ronda en donde la víctima provino ahora de Yucatán y con 8-0, Baja California avanzó a semifinales en donde se midió a Sinaloa, empatando el combate, pero ganando por decisión de los jueces, gracias a que fue quién más propuso el duelo.



Ya en la final, la karateca de Guanajuato fue el último obstáculo para el título nacional y con resultado de 5-2, Daniela Gutiérrez pudo bañarse de gloria.



Ahora la alumna de Carolina Madrigal se encuentra preparándose para su participación en el US Open a disputarse en las próximas semanas, así como para la justa olímpica nacional a celebrarse en el mes de mayo.