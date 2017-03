"Baja" tiene triunfal debut

(GH)

El hockey de Baja California inició con el pie derecho su participación en el Macro Regional en Nuevo León, al golear 7-0 a Durango en la categoría Sub 17 Varonil, en acciones del Grupo 2.



Con el objetivo de alcanzar el boleto a Olimpiada Nacional 2017, a realizarse en Jalisco, Baja California fue contundente en la cancha y desde el minuto 4 ya tenía ventaja de 1-0 por conducto de Carlos Palacios, quien aumentó la cuenta al minuto 12.



Luego llegaron un par de anotaciones de Sebastián Sandoval (20´y 30´), Javier Ortiz (42´) y Arturo Hernández (58´) terminaron por firmar la primera victoria del Estado 29.



De esta forma, Baja California sigue postulándose como uno de los favoritos a obtener la clasificación para la justa olímpica nacional, por lo que buscarán seguir cosechando triunfos en esta eliminatoria.



Hasta el cierre de esta edición no se registraba aún el resultado de los peninsulares ante el Estado de Sonora, en cotejo que se celebró ayer por la tarde.



Por u parte la categoría Sub 15, no desentonó y también se impuso por paliza a Durango, aunque los jóvenes de menor edad lo hicieron con mayor amplitud en el marcador, al adjudicarse un contundente 10-0.



La tropa de Andrea Burciaga se convirtió en una auténtica aplanadora sobre la cancha, donde la figura fue Carlos Méndez al despacharse con cuatro goles ante los duranguenses en la Cancha Anexa al estadio de los TIgres, “El Volcán”.



Francisco Cruz colaboró con un par de anotaciones y el resto de los goles fueron obra de Óscar Arellano, Carlos Hernández, André Benedith y Diego Lara.