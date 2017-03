Pérez sólo piensa en el "Sony Boy"

MEXICALI, Baja California(GH)

En la guerra de dimes y diretes que se suscitó al término de la rueda de prensa de la función boxística de Gladiador Promotions, el estelarista Javier Pérez, se desligó de las polémicas y dijo estar concentrado solamente en su compromiso del sábado.



El también llamado “Máquina” Pérez negó querer a un rival en especial para un futuro cercano, pues argumentó que su primer compromiso es ante Leroy Covarrubias y por ende solo piensa en él.



“Estoy concentrado solamente en esta pelea, no me importa nada más, la vez que perdí con él (Covarrubias), no iba tan preparado como lo estoy ahora, estoy seguro que ahora todo será diferente”, enunció.



“Esa noche (del sábado) por nada del mundo perderé, hoy me siento mejor que nunca”, añadió tajantemente.



Ahora metido de lleno en la esquina de don Pedro Morquecho, Javier Pérez compartió asimismo, que con este equipo de trabajo se siente mejor en todos los sentidos, pues ha notado una evolución en su boxeo, misma que presumirá el día 25.