Bielma promete detener a el "Venado"

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha llegado la hora de demostrar que tiene el nivel para ser considerado uno de los prospectos más talentosos de la ciudad. Al menos así de claro tiene el pensamiento el púgil cachanilla Cristián “Gato” Bielma.



Este 28 de octubre, el pupilo de Julio Yáñez buscará la corona Súper Pluma de la Costa del Pacífico en combate estelar de la velada “Duelo de Titanes II” que se montará en el Gimnasio de Mexicali por conducto de JR Boxin Promotions.



La misión para Bielma (10-1, 4 Ko´s) no es para nada sencilla, pues enfrente tendrá al invicto Luis Alberto “Venado” López (10-0, 5 Ko´s).



Además del reto que significa salir avante de este combate, el “Gato” busca salir también victorioso de una prueba diferente, una prueba contra sí mismo, pues estará debutando en esta división.

Cabe recordar que Cristián Bielma viene bajando desde la división welter, sin embargo, es el propio boxeador quien asegura que el trabajo resultará exitoso, debido a su equipo de trabajo.



“Estoy tomándome muy enserio esta pelea, es un reto importante para mí, bajar a esta división, tengo un nutriólogo que me está monitoreando y que ha sabido llevar esta situación.

Primeramente Dios vamos a salir con la mano en alto de esta pelea”, asegura.



Sobre su rival, el antes apodado “Gato Gordo”, no entró mucho en polémica, aunque dejó en claro su sentir, sobre lo que pasará esa noche.



“Él (López) es un peleador muy rápido, que siempre va para enfrente, pero no me sorprende, yo también he peleado contra rivales de esas características, esa derrota que yo tengo en mi récord, es una experiencia que yo se la haré sentir a él”, promete.