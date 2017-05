Valdez quiere dejar un legado

MEXICALI, Baja California(GH)

Daniel Valdez, se convirtió ayer en el tricampeón de la carrera atlética de LA CRÓNICA y aunque para él no signifique un reto de elite, compartió con esta Casa Editorial lo que le significa competir en este evento.



“Para mí esta carrera se ha hecho cultura en el medio deportivo, es una carrera muy popular, en su momento llamó la atención a nivel estatal, es una carrera que no quiero dejar de correr, está muy bien organizada”, expresó.



Sobre la diferencia de correr en justas de alta exigencia contra competidores elite y correr en este evento que se basa más en la camaradería y convivencia familiar, esto opinó al respecto:

“Esta carrera tiene algo que a mí me gusta ver mucho en cada carrera, que es la convivencia familiar, no se ve la calidad en cuestión de atletas de alto rendimiento, sin embargo abordan los otros puntos que para mí son super importantes”, declaró.



A pesar de ser una carrera relativamente fácil para su persona, Daniel Valdez revela el secreto que emplea para no caer en un confort, asegurando que se trata simplemente de guardar un respeto para sus demás compañeros.



“Ya tengo 15 años en este deporte, nunca dejas de disfrutarlo, pero siempre va a estar la competitividad, queremos salir y dar lo mejor, queremos ganar, entonces creo que sería una falta de respeto para los demás atletas no dar lo mejor de mí, hay maneras de ganar, siempre lo buscó, pero es más que nada por respeto a los demás”, sentenció.