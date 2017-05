DSPM reitera apoyo al deporte

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay mejor manera de saber el sentir de los atletas, que viviendo en experiencia propia las aventuras que éstos atraviesan cada fin de semana en el asfalto cachanilla, al menos así lo hizo sentir el director de Seguridad Pública Municipal, Ulises Méndez.



Fue en la quinta edición de la carrera atlética de LA CRÓNICA en donde el dirigente de la corporación policial de Mexicali se dio cita a correr la ruta de los 5 kilómetros, expresando su sentir al término de la competencia.



“Primeramente felicidades a LA CRÓNICA, una carrera muy bien planeada, muy bien pensada, sobre todo segura, doble felicitación porque siguen promoviendo eventos deportivos en el año y eso contribuye a la seguridad.



Que la gente haga deporte, tenga estos espacios, definitivamente abona a la sociedad”, expresó.



Sobre el apoyo de la DSPM en este tipo de eventos, Ulises Méndez reiteró que mientras duré su administración así seguirá siendo y se dijo contento además por poder compartir este tipo de momentos con compañeros suyos.



“Para mí sorpresa me encontré a varios policías corriendo, también lo que me sorprende es que la gente a pesar del clima está aquí, en un ambiente 100 por ciento familiar, es un ambiente importante que tenemos que resguardarlo”, aseveró.