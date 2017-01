Águila que se duerme

MEXICALI, Baja California(GH)

Águilas no pudo sacar ventaja en el primer capítulo de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico ante Cañeros de Los Mochis, dos bambinazos en contra terminaron por sepultar a los emplumados, que terminaron por caer 3-1.



En el Estadio Emilio Ibarra Almada, se vivió un juego donde el bateo oportuno no jugó a favor de los emplumados, con nueve hits, sacaron una carrera a favor, mientras que los verdes conectaron cuatro y se adjudicaron tres carreras.



En la inicial, Lew Ford negoció pasaporte y en el siguiente turno al bat, Juan Carlos Linares tundió a Miguel Peña con su primer bambinazo de los playoffs para el 2-0.



La pizarra no se movió hasta la fatídica séptima entrada, Lew Ford abrió con palo de vuelta entera, después J.C. Linares conectó rodado al central y con eso se despidió Peña de la loma.



En la octava, con el ligamayorista Oliver Pérez en la loma, Ramón “Pulpa” Ríos conectó cuadrangular que mantuvo las esperanzas emplumadas, mismas que fueron culminadas con el rescate de Sergio Romo.



Hoy a las 17:00 horas de Baja California será el segundo de la serie, donde Águilas tendrá en la loma a Héctor Velázquez (3-1) y Manny Barreda (3-0), en la que se augura como un duelo de pitcheo.



EN LA LOMA



La derrota cayó en los hombros de Miguel Peña, (2-1) quien, en seis entradas, permitió cuatro hits, incluidos dos bambinazos, tres carreras, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.



Le relevaron Edgar Gómez y cerró José Meraz. Lo ganó Julián Arballo, (1-1) tuvo una salida de calidad al limitar a los toletes emplumados en seis entradas completas, donde permitó media docena de imparables, mostró control al no dar bases por bolas y ponchó a seis.



Le relevaron Jon Sintes, Santiago Gutiérrez, el refuerzo Oliver Pérez y Sergio Romo (6) acabó con cualquier posibilidad para los de Mexicali con el rescate.