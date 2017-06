Vizcarra celebra con su gente

MEXICALI, Baja California(GH)

Fue una noche redonda para Ramón Vizcarra, quien no solo ganó su cinturón Baja Warrior Championchip, sino que además le obsequió al público la mejor pelea de la velada, bajando de esta forma del enjaulado como auténtico ídolo.



En cartelera de la empresa Baja Warrior Championchip en co asociación con PERIÓDICO LA CRÓNICA celebrada en la Plaza Nuevo Mexicali, la afición se dio cita para apoyar a los diferentes gladiadores.



En la pelea estelar de la noche, Ramón Vizcarra de Kimura Training Center derrotó por decisión dividida en pelea de alta intensidad a su colega de Sick Mexican Fighter, Carlos “Kanitas” Ochoa, esto en contienda correspondiente a las 135 libras.



De esta forma, Vizcarra mejoró sus números a cuatro victorias, por misma cantidad de descalabros y además le propició su primer derrota a Ochoa, quien había llegado invicto a este combate.



En el combate preliminar, Jesús “Tigre” Díaz del Gimnasio Ground and Pound, logró su segundo triunfo en las 145 libras, tras vencer por nocacut técnico en el tercer asalto a Brian Costilla de Sick Mexican Fighter.



Otro premio individual que se otorgó fue el del Mejor Nocaut de la Noche, mismo que correspondió a Mario Godínez del gimnasio Ronin, al dejar fuera de combate a los 33 segundos del primer round a Fabián Higuera de Team United en pleito de las 155 libras.



Asimismo Chris Salazar derrotó a Kevin Quintero en las 125 libras por la vía de la decisión unánime.