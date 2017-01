Ya es hora

MEXICALI, Baja California(GH)

Pudiera parecer que el camino inició el 11 de octubre del presente año, para algunos peloteros, incluso pudo ser así, pero para el club Águilas de Mexicali la travesía dio inicio aquel miércoles 27 de enero de 1999 y desde entonces no se ha podido llegar a la ansiada meta.



Son ya 18 años de sequía, 18 años en los que el público mexicalense ha almacenado todo tipo de sentimientos hacia esta franquicia, sin embargo, es en los últimos años en donde la ilusión ha crecido a niveles desmesurados, para muchos seguidores emplumados, en el 2017 ha llegado la hora de volver a inflar el pecho y proclamarse como los mejores de la LMP.



Esta será la décima final en la historia de los “Caballeros Águila” y tercera en las últimas cinco temporadas.



Águilas de Mexicali según los números y las estadísticas es un equipo que está hecho para ser el “ya merito” del beisbol invernal, no obstante como muchos conocedores del “rey de los deportes” lo señalan, el beisbol nunca será predecible, “beisbol es beisbol”, dijo Lorenzo Bundy, mánager de los Naranjeros de Hermosillo, antes de ser eliminado.



LEJOS DEL CETRO



El representativo cachanilla ha llegado a la cita en las temporadas 2015-2016, 2012-2013 y 2004-2005, todas ellas las únicas desde que consiguieran coronarse en Culiacán en 1999, en las tres ocasiones, lastimosamente el título se ha quedado bastante lejos.



El año pasado los Venados de Mazatlán, equipo que avanzó a semifinales como el mejor derrotado y que regresó en semifinales de una serie 1-3 ante Yaquis de Ciudad Obregón dominó plenamente la final ante los Águilas al son de 4-1.



Tres temporadas atrás Mexicali estuvo también en una final, pero para su mala fortuna se midieron al mítico equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, que tuvo en esa camada a la que muchos llaman la mejor de la historia de la liga, los sonorenses barrieron en cuatro juegos la final.



Venados de Mazatlán confirmó ser la “criptonita” de los cachanillas en la temporada 2004-2005, cuando tal y como sucedió la temporada pasada, liquidaron el campeonato en cinco juegos.



Cada que Mexicali ha llegado a una final desde su coronamiento, no ha podido darle paridad a la series diputadas, sin embargo el momento que atraviesan elementos como Luis Juárez, CJ Retherford, Yuniesky Betancourt, Miguel Peña, Chris Roberson y Jake.



Sánchez, ponen a soñar a miles de fanáticos, que con ansias esperan que este sera el año bueno.