Termina el maleficio

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay mal que duré cien años dicta el fragmento de un popular dicho, así sucedió con la Liga Amateur de Mexicali que tras 20 años de sequía, logró por fin alzarse con la corona del campeonato estatal de primera fuerza de la Asociación de Ligas de Beisbol de Mexicali.



La “Ola Naranja” terminó convirtiéndose en la gran final en un auténtico “Tsunami” y en cuatro juegos liquidaron una serie que en teoría suponía sería mucho más cerrada, sin embargo el bateo oportuno y el excelso pitcheo, permitió que los cachanillas dejaran sin posibilidades a la Liga Municipal de Ensenada.



Con la complicada misión de ganar los dos encuentros en el puerto, la Liga Amateur se metió el domingo al campo Deportivo Antonio Palacios para luego de 18 entradas adjudicarse el campeonato con triunfos por pizarras de 4-3 y 10-2.



Cuando se cantó el último out, la explosión anaranjada no se hizo esperar, fue algarabía total, no era para menos, los involucrados en esta hazaña, en automático estaban escribiendo su nombre en la historia de la liga, fue simplemente un hecho sin precedentes.



ACARICIANDO EL TÍTULO



El objetivo era claro, ganar el tercer juego de la serie para con ello acariciar el campeonato y llegar al segundo duelo de la cartelera con el estado anímico a su favor, los planes no pudieron haber salido mejor.



Con empate de 2-2, llegó la séptima entrada en la que Héctor González se puso la capa de héroe al apuntarse un cuadrangular con el que se llevó de paso a un compañero a la tierra prometida para anotar las carreras del triunfo.



En el montículo, Aldo Silva se llevó el triunfo con labor en siete entradas y un tercio, en las que permitió las tres carreras, nueve imparables y despachó además a tres bateadores por la vía del ponche.



Gustavo Báez fue el relevista que se apuntó el rescate, al ingresar en el octavo giro y con dos hombres embasados controló las acciones y en la novena entrada dejó otro en la intermedia sin posibilidades de generar peligro.



CUARTO DUELO, DE TRÁMITE





La Liga Municipal de Ensenada afrontó el cuarto juego de la serie herido de gravedad, fue incluso la crónica de una muerte anunciada, poco pudieron hacer para frenar a la tropa de Román Solís.



Fue un marcador aplastante de 10-2, mismo que tomó forma con los “jonrones” de Erick “Huevo” Ochoa y Mike Becerra, además de que el incansable Uci González respaldo la labor con su trabajo en la loma de las responsabilidades.



La victoria fue precisamente para González, quien luego de seis entradas y un tercio, terminó con números de una carrera, tres hits, dos bases por bola y un ponche.



En las dos primeras entradas la Liga Amateur hizo valer su poderío ofensivo y tomó cómoda ventaja de 5-0, en el quinto capítulo sumaron otra carrera y en la sexta sentenciaron la historia con rally de tres, en la novena pusieron la cereza en el pastel.