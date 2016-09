Con más brillo que nunca

MEXICALI, Baja California(GH)

Diamonds se consagró campeón en el Grupo 2A-2 de la categoría Femenil de la Liga Municipal de Softbol al vencer por nocaut a Angels en cinco entradas por marcador final de 14-6.



Diamonds inclinó la balanza a su favor para conseguir el cetro como nuevo monarca con dos rallys de cinco carreras, el primero en la segunda entrada, después en la cuarta y culminaron la obra con cuatro carreras en el quinto rollo, en un partido que se disputó en el campo Nicolás “Zurdo” Flores.



La pitcher ganadora fue Beatriz Olague con labor de cinco entradas, donde permitió seis carreras, cinco imparables, tres bases por bola, dos bases por golpe y regaló cinco chocolates.



La derrota fue para Lourdes Uniarte, con labor de dos entradas, dos tercios, donde recibió cinco carreFerras, siete hits, dos bases por bola y ponchó a dos.



Sobre el transcurso del partido, el marcador no se movió en la primera entrada, la acción vino hasta la segunda donde, el equipo “Diamante” consiguió cinco carreras, destacando un triplete de Denisse Ríos y un doblete de Alexis Ruiz.



Mientras que Angels, también respondió en el segundo rollo, donde consiguieron tres carreras, la tónica del partido cambió para la tercera, pues no hubo movimientos en el marcador.



Para la cuarta entrada, de nueva cuenta el poderío con el tolete de Diamonds produjo cuatro más a la cuenta, donde desde los primeros turnos al bat, lograron conectar.



Para la quinta, Diamonds sumó la catorceava carrera, Cindy Mendívil, Denisse Ríos, Pamela Márquez y Alexi Ruiz, fueron las encargadas de pisar la almohadilla.



Mientras que Angels, logró sumar tres carreras en la quinta, pero no fueron suficientes para evitar el descalabro y ver al rival consagrarse campeón.