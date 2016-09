Final inédito

MEXICALI, Baja California(GH)

Emociones y nerviosismo es lo que se vivió de nueva cuenta en la Arena Nacionalista, al efectuarse la tan esperada lucha de apuestas entre la representante de México, Baronesa, en contra de la americana Sexy Lula.



Tras varios meses de rivalidad por fin la fecha pactada había llegado, donde no solamente se encontrarían apostando el campeonato que ostentan cada una, sino lo más importante que es la incógnita.



En una lucha donde Baronessa tuvo que remar contra corriente debido a enfrentar tanto a Sexy Lula así como a Dago Ortiz, quien fungió durante la lucha como “second”, el cual en cada oportunidad que tenía arremetía contra la mexicana.



Desde el principio la ruda no dejó ni que se acercara su contrincante al ring, sorprendiéndola por la espalda golpeándola contra diversos lugares de la arena para amedrentarla.



Por parte del “second” de la luchadora técnica, El Estudiante Jr. no se tuvo ninguna intromisión, solamente cuando buscaba que el réferi se percatara de las acciones que cometía el compañero de la luchadora americana.



Tanto Dago como Sexy se encargaron de golpear en repetidas ocasiones a Baronessa dejándola mal herida, quien cayera durante la primera caída con una variante de cruceta a piernas y candado a la cabeza.



Sin dar respiro las acciones continuaron dando inicio a la segunda caída donde Lula continuaba castigando y aprovechando las distracciones que había del réferi, donde el rufián Dago aprovechó y atacó con una silla que dejó fluir la sangre de la campeona.



Ambas gladiadoras llevaron las acciones hacia las afueras de los encordados, y con golpes y mordidas la ruda buscaba desgastar más a la técnica, inclusive estrellándola contra la puerta de entrada de la arena.



Antes de que la cuenta del referee llegar a 20 ingresaron las mujeres hacia el ring, donde en un momento de confianza por parte de Sexy Lula la misma Baronessa la llevó a la lona con una “palanca al brazo”, para sacarle la rendición.



El momento clímax de la noche se vivió cuando el réferi quedó noqueado por un sillazo dado por los rudos, y aprovechando esto la misma Lula buscó aplicar el castigo prohibido tomando a Baronessa para un martinete.



Aún pelando para que ésta no lo aplicara, ingresó un nuevo réferi a la contienda, quien con unas patadas voladoras apoyó a la técnica, para que la ruda perdiera el control cayendo de espaldas planas, y se diera una rápida cuenta de tres.



Al caer la tercera palmada fue que la arena enloqueció dando gritos de alegría, así como la ovación ante Baronessa por haberse llevado la victoria en el duro encuentro.



Sexy Lula cumplió con la apuesta y se despojó de su máscara, quien dijo llamarse Daisy de origen americano, quien cuenta con un año y medio como luchadora profesional.