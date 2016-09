Con objetivos bien definidos

MEXICALI, Baja California(GH)

El alero de Soles de Mexicali, Carlos Pérez, mencionó que se está preparando fuerte para superar lo realizado en su primer año con el equipo cachanilla.



“Bien, será mi segundo año, estoy listo, me estoy preparando muy duro para conseguir lo que no conseguimos el año pasado”, comentó.



Sobre aspectos personales, el originario de San Felipe, dijo que quiere mejorar sus registros en ofensiva, además de mejorar sus tiros de larga distancia.



“Hacer más en ofensiva y atajar más la canasta, además de mejorar mi tiro de tres puntos, estoy tratando de no bajar la pelota hasta abajo, corrigiendo mi postura de tiro”, apuntó.



Carlos Perez fue uno de los jugadores que realizó la gira de pretemporada por China, donde comentó que se sintió libre sobre la duela.



“Sí, la gira de China me sirvió mucho, recuerdo que el coach Iván Deniz me dio buenos tips y me dejó jugar libre”, dijo.



Viene con ánimos de mejoría, ya que quiere que las cosas sean distintas a su primera temporada, donde fue una de las revelaciones de la competencia, también habló del buen ambiente en sesión de entrenamiento.



“El año pasado no sabían quien era y esta temporada nos vamos a poner a punto, en respecto al entrenamiento de hoy, hemos tenido un buen ambiente, con buenas personas y buenos coaches”, concluyó.